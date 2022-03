Turismo, le nuove opportunità per imprese ed enti locali: focus nel casertano Doppio appuntamento in programma venerdì 25 marzo

Doppio appuntamento sul turismo in programma venerdì 25 Marzo 2022, organizzato dalla consigliera regionale e neo capogruppo di Noi di Centro Maria Luigia Iodice. Si partirà alle ore 17 presso a Maddaloni. Interverranno l'onorevole Clemente Mastella fondatore di 'Noi di Centro' e sindaco di Benevento, l'assessore al turismo della Regione Campania Felice Casucci, la consigliera regionale Maria Luigia Iodice, lo chef internazionale, padrone di casa, Giuseppe Daddio, Lidia Cacciapuoti dell'associazione welcome Maddaloni Apse la Project Manager Maria Carmela Inverno. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook dell'onorevole Maria Luigia Iodice a partire dalle ore 16.55.

Sempre venerdì, ma alle ore 18.30, all'ex Monte dei Pegni di Marcianise replica di turismo: le nuove opportunità per imprese ed enti locali che vedrà la partecipazione, oltre che di Mastella, dell'assessore Casucci e della consigliera regionale Iodice, anche del segretario regionale di 'Noi di Centro' Luigi Bosco, del segretario provinciale di Noi di Centro Orlando De Cristofaro e del consigliere provinciale Pasquale Salzillo. A moderare entrambi gli incontri Milena Taddia.