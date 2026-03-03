Fuga sullo scooter rubato finisce con una denuncia: due giovani nei guai Il motorino risultava sottratto a Napoli il mese scorso

Pomeriggio di tensione quello di ieri tra le strade di Cellole. Un normale servizio di perlustrazione del territorio si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità quando due giovani, a bordo di uno scooter, hanno tentato di forzare un posto di blocco dei Carabinieri della stazione locale.

L’alt ignorato e l’inseguimento

L’episodio è avvenuto in viale Risorgimento. I militari dell'Arma hanno intimato l'alt a un Piaggio Liberty con a bordo due ragazzi di 20 e 22 anni, entrambi di origini tunisine. Invece di accostare, il conducente ha accelerato nel tentativo di dileguarsi tra le vie cittadine. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento, conclusosi poco dopo quando i Carabinieri sono riusciti a sbarrare la strada al ciclomotore e a bloccare i due occupanti.

Droga e refurtiva: i dettagli del sequestro

I motivi della fuga sono apparsi chiari non appena i militari hanno approfondito i controlli. Da un controllo incrociato, lo scooter è risultato essere stato rubato a Napoli lo scorso 12 febbraio.

Durante la perquisizione personale, i giovani sono stati trovati in possesso di un involucro di cellophane contenente 52,69 grammi di hashish.

Oltre alla droga, i due nascondevano tre giraviti, probabilmente utilizzati o destinati ad attività illecite.

I provvedimenti

Tutto il materiale rinvenuto, insieme allo scooter, è stato sequestrato mentre i due giovani sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.