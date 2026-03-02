Blitz nella Terra dei fuochi, sequestrata discarica abusiva

Non si ferma l’attività di contrasto ai reati ambientali nel cuore della cosiddetta "Terra dei Fuochi". In un’operazione scattata nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della stazione di Frignano hanno smantellato un sito di stoccaggio illecito di rifiuti, portando alla denuncia di quattro persone.
Il controllo e il sequestro
L'operazione è nata nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. I militari dell'Arma hanno concentrato la loro attenzione su un fondo situato in via D’Amore.
All'interno dell'area, di proprietà di un imprenditore locale di 70 anni, i Carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi. Si tratta prevalentemente di scarti derivanti da attività edilizie e calcinacci, accumulati sul terreno in totale assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
L’intero appezzamento di terreno, che si estende per circa mille metri quadrati, è stato sequestrato.
Quattro persone nei guai
Il bilancio dell'intervento vede la denuncia di quattro persone. Oltre al proprietario settantenne del fondo, la denuncia è scattata anche per tre imprenditori, identificati come soci e amministratori della ditta che avrebbe dovuto occuparsi del corretto smaltimento dei detriti.
Le accuse, a vario titolo, riguardano la gestione illecita di rifiuti.