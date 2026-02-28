Evade dai domiciliari a 22 anni, i carabinieri la arrestano in un club privé Originaria della provincia di Napoli, era destinataria della misura cautelare per maltrattamenti

Una giovane di 22 anni, originaria del napoletano, è stata arrestata nella notte scorsa all'interno di un club privé a Falciano del Massico. A eseguire il fermo sono stati i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone.

La ragazza era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia, ma dal 26 febbraio scorso aveva fatto perdere le proprie tracce. In precedenza, tra il 20 e il mattino del 23 febbraio, i militari della Compagnia di Torre del Greco avevano già accertato ripetute violazioni delle restrizioni.

Per questo motivo il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva emesso un'ordinanza di revoca dell'ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, disponendo la carcerazione. Da quel momento era scattata la ricerca della giovane, dichiarata ufficialmente irreperibile.

I militari di Mondragone l'hanno rintracciata nella notte all'interno del locale notturno e l'hanno condotta in caserma. Per la 22enne è scattato il trasferimento presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano.