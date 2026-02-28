Officine abusive nei seminterrati e smaltimento di rifiuti, blitz nel casertano Due persone denunciate dai carabinieri

Due uomini, un 69enne e un 63enne entrambi originari del Casertano, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada con l'accusa di gestione non autorizzata di rifiuti e abbandono di rifiuti pericolosi.

I militari hanno scoperto due locali seminterrati nel centro cittadino utilizzati come officine meccaniche abusive.

Stando a quanto accertato nel corso dell'ispezione, i due indagati avrebbero condotto l'attività di riparazione in assenza di qualsiasi autorizzazione, sia per l'esercizio dell'officina sia per la gestione dei rifiuti - pericolosi e non - prodotti dalle lavorazioni. All'interno dei locali i Carabinieri hanno rinvenuto materiali e scarti tipici dell'attività meccanica, depositati senza le cautele previste dalla normativa ambientale vigente.

I due immobili, per una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati, sono stati sequestrati insieme a tutte le attrezzature presenti. La vicenda è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà le posizioni dei due indagati e i possibili sviluppi investigativi.