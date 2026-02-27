Casertana, Cervera: "Siracusa ostico, non dobbiamo già pensare alla Salernitana" Le parole del vice di Coppitelli verso il match con i siciliani

In vista del match di domenica col Siracusa, l'allenatore in seconda della Casertana, Cervera, ha presentato così il match: "La sfida in trasferta contro il Siracusa si presenta tutt’altro che semplice. La squadra siciliana, infatti, ha costruito gran parte del proprio bottino tra le mura amiche e resta un avversario con un’idea di gioco ben definita e offensiva. Nonostante il recente momento negativo, la situazione di classifica complicata potrebbe aumentare ulteriormente le difficoltà della gara. Sul fronte della rosa arrivano segnali positivi: tornano disponibili Viscardi e Butic, mentre Martino entra per la prima volta nel gruppo dei convocati. Rientri importanti che permettono allo staff di avere più soluzioni rispetto alle ultime settimane, quando le alternative erano ridotte al minimo. I riflettori dell’ambiente sono già puntati anche sulla prossima sfida contro la Salernitana, ma lo spogliatoio vuole evitare qualsiasi distrazione. L’obiettivo è mantenere il focus esclusivamente sull’impegno immediato, senza farsi condizionare dal richiamo di una partita molto sentita. Il rischio principale, infatti, è sottovalutare un avversario penalizzato dalla classifica ma comunque dotato di qualità tecniche e motivazioni forti. Proprio per questo servirà attenzione massima. Resta il rammarico per l’assenza dei tifosi nelle gare esterne fino al termine della stagione. L’auspicio è quello di conquistare un risultato positivo domenica, così da arrivare con entusiasmo alla gara successiva e spingere il pubblico a riempire lo Stadio Alberto Pinto".