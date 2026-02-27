Trenitalia. Attenzione, modifiche alla circolazione su alcune linee: ecco dove Dal 2 al 27 marzo lavori nella stazione di Napoli Centrale

Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione di Napoli-Centrale, dal 2 al 27 marzo alcuni treni del regionale di trenitalia subiranno modifiche alla circolazione, con deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni.

In particolare, alcuni treni sulla relazione Napoli centrale-Caserta (via Aversa) e Napoli - Villa Literno saranno cancellati tra le stazioni di Napoli e Aversa, sulla relazione Napoli Centrale-Salerno i treni 5340 e 5341 saranno cancellati. Nelle tratte interrotte sarà attivo un servizio con bus.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e monopattini elettrici e non sono ammessi animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per persone non vedenti.

Riaperta intanto la Caserta-Foggia, con la ripresa dei collegamenti tra la Puglia e Roma.

Uno stop resosi necessario peril completamento del raddoppio del binario sulla tratta Cancello-Frasso Telesino. Vengono meno le cancellazioni e le sostituzioni con bus che hanno coinvolto treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e regionali.