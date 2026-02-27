Il 4 Marzo apre lo svincolo autostradale di Maddaloni Flocco (M5S):" Risultato significativo, risposta attesa da tempo dal territorio"

Sarà ufficialmente aperto il prossimo 4 marzo lo svincolo autostradale di Maddaloni. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, Salvatore Flocco, che esprime soddisfazione per un risultato definito “atteso e strategico” per il territorio.

«Accolgo con grande soddisfazione questa notizia, che rappresenta il punto di arrivo di un percorso di confronto e lavoro portato avanti con determinazione negli ultimi mesi – dichiara Flocco – su sollecitazione dei residenti del territorio e delle rappresentanze sindacali delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco».

Secondo il consigliere regionale, proprio le segnalazioni e le richieste avanzate da cittadini e operatori impegnati nella gestione delle emergenze hanno evidenziato la necessità dell’apertura dello svincolo, considerata un’infrastruttura fondamentale per ridurre le distanze e i tempi di intervento in caso di incidenti stradali, incendi o altre situazioni critiche che richiedono soccorsi tempestivi.

Il confronto con Ministero e Autostrade

Flocco sottolinea inoltre il lavoro istituzionale svolto nelle ultime settimane: «Si tratta di un risultato significativo, reso possibile grazie alla proficua collaborazione con gli uffici ministeriali e con la Società Autostrade Spa, nell’ambito di un’interlocuzione costante e costruttiva, che conferma come dialogo e impegno possano tradursi in benefici concreti per la collettività».

L’apertura dello svincolo rappresenta dunque non soltanto un intervento infrastrutturale, ma un tassello importante per il miglioramento della viabilità e per il rafforzamento del sistema di sicurezza locale.

«Non è solo un’opera infrastrutturale – conclude Flocco – ma una risposta attesa da tempo dal territorio, un passo avanti importante per la sicurezza dei cittadini e per la funzionalità della viabilità».