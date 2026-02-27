Lite sul bus per il biglietto: minorenne denunciato nel casertano L'indagine dei carabinieri di Castel Volturno

I carabinieri di Castel Volturno hanno denunciato un minorenne del luogo in relazione ad un alterco avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un autobus di linea.

Il giovane, presentatosi spontaneamente in caserma accompagnato dai genitori, dopo essere stato compiutamente generalizzato, ha riferito che nella giornata del 23 febbraio 2026 avrebbe avuto una discussione con l’autista di un mezzo della società Air Campania. Alla base del diverbio, secondo quanto dichiarato, vi sarebbe stata la mancanza del titolo di viaggio.

I militari dell’Arma hanno quindi proceduto agli adempimenti di rito e alla contestazione del reato ipotizzato, lesioni personali aggravate, trasmettendo gli atti alla competente autorità giudiziaria per i minorenni, prontamente informata dell’accaduto dai carabinieri della tenenza di Castel Volturno.

La posizione del giovane è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile, mentre restano in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.