Non si ferma all'alt e tenta la fuga: denunciato e auto sequestrata E' accaduto nel casertano a Castel Volturno

Lungo la via Domiziana all’altezza del km 30+800, i militari del reparto territoriale carabinieri di Mondragone hanno denunciato un 45enne di origini nigeriane, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato e guida senza patente perché mai conseguita.

Durante un servizio perlustrativo, i carabinieri della sezione radiomobile hanno intimato l’alt a un’autovettura Alfa Romeo 147.

Il conducente, tuttavia, non ha arrestato la marcia, proseguendo a velocità sostenuta nella stessa direzione fino a quando, dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato in condizioni di sicurezza dai militari dell’Arma.

Alla guida è stato identificato l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha provato a fuggire a piedi. Raggiunto e fermato dai carabinieri, ha opposto resistenza, cercando di colpirli con calci e pugni. La situazione è stata rapidamente ricondotta alla calma grazie alla ferma reazione dei militari.

Dagli accertamenti è emerso che il 45enne era privo di patente di guida perché mai conseguita. Il veicolo, inoltre, risultava sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile e non in regola con la revisione periodica.

Oltre alla denuncia penale per le condotte accertate, sono state elevate sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro e affidata a una ditta convenzionata. Dell’accaduto sono state informate l’Autorità Giudiziaria e quella amministrativa competenti.