Terra dei Fuochi: Coldiretti Caserta al lavoro per mappatura rifiuti agricoli Sopralluoghi operativi nelle aree individuate dalla struttura commissariale

Partita nelle province di Napoli e Caserta la mappatura dei rifiuti agricoli presenti sui terreni. Gli addetti di Coldiretti Caserta hanno cominciato il giro per i territori compresi nell’area dei comuni interessati (34 nella provincia di Caserta mentre in quella di Napoli ce ne sono 56) per rilevare la presenza delle plastiche impiegate nei campi: manichette per l’irrigazione, teli di pacciamatura e coperture per serre.

"Questi materiali - spiega la Coldiretti - sempre più spesso, finiscono per restare stoccati ai margini dei terreni agricoli, in attesa di essere raccolti e smaltiti secondo le procedure previste, con il rischio di alimentare situazioni di degrado ambientale.

Va precisato che i rifiuti non sono abbandonati dagli agricoltori ma sono stoccati per essere smaltiti, però è proprio in questa fase che possono essere oggetto di utilizzo illecito".

"In questa fase - prosegue - stiamo effettuando i sopralluoghi operativi nelle aree individuate dalla struttura commissariale allo scopo di stimare i quantitativi di rifiuti presenti (in termini di volumi e di peso) e differenziando i rifiuti in base alla loro categoria merceologica e alla presunta pericolosità”.

All’iniziativa del commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio partecipano la prefettura di Napoli, quella di Caserta, il ministero dell’ambiente, il consorzio PolieCo, il comando regionale carabinieri forestali, la Coldiretti Napoli e la Coldiretti Caserta.

Quella dei rifiuti agricoli è una questione da approfondire al fine di risolvere la problematica ed evitare ulteriori sversamenti e inquinamenti del territorio.

Così come appare rilevante il riciclo di questi materiali fondamentale per frenare l’introduzione di nuova plastica nei lavori legati all’agricoltura.

Un’azione strategica per ridurre l’impatto ambientale del settore agricolo, puntando sul recupero e sul riutilizzo delle plastiche già in circolazione.