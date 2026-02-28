Rifiuti e foto trappole: tolleranza zero nella terra dei fuochi Teverola: "La nuova disciplina ambientale"

Grande partecipazione e clima di forte condivisione istituzionale all'incontro “Rifiuti e foto trappole – Tolleranza zero nella Terra dei Fuochi. La nuova disciplina ambientale”, ospitato nell'aula consiliare del Comune di Teverola. Un appuntamento di alto profilo, promosso dall'Unione Polizia Locale Italiana (Upli), e organizzato dal Comune di Teverola, che ha posto al centro del dibattito il contrasto agli illeciti ambientali attraverso l'utilizzo delle foto trappole e l'applicazione rigorosa della normativa vigente, in un territorio simbolo come la Terra dei Fuochi.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, forze dell’ordine ed esperti del settore, alla presenza di figure di rilievo nazionale.

Ad aprire l’incontro sono stati il sindaco di Teverola Gennaro Caserta, la prefetta di Caserta Lucia Volpe, il Commissario unico per le bonifiche in Terra dei Fuochi incaricato dal Governo, generale Giuseppe Vadalà.

Il sindaco di Teverola, nel ringraziare l'impegno e la costante collaborazione delle istituzioni impegnate sulle problematiche del territorio, ha sottolineato “come l'azione sinergica abbia già prodotto risultati concreti. In particolare, grazie alle segnalazioni e all'attività della Polizia Municipale, la struttura commissariale ha proceduto alla bonifica di tre siti interessati da abbandono illecito di rifiuti: Via Felleca-Area ex Stazione Alifana ed area in prossimità dell’area mercato, restituendo decoro e sicurezza alle aree interessate”.

Il sindaco Caserta ha inoltre ricordato: che “sul territorio comunale sono attualmente attive tre fototrappole per il contrasto agli sversamenti abusivi e che, a breve, sarà installato il nuovo sistema di videosorveglianza, ulteriore strumento di controllo e deterrenza a tutela dell'ambiente e della legalità. Parallelamente, sono in fase di predisposizione progetti di riqualificazione delle aree bonificate, con l'obiettivo di renderle pienamente fruibili dalla comunità e trasformare luoghi simbolo di degrado in spazi restituiti ai cittadini”.

Un parterre istituzionale di assoluto rilievo ha testimoniato l'attenzione concreta dello Stato e delle amministrazioni locali verso una delle emergenze ambientali più delicate del territorio campano.

Gli interventi qualificati di Massimiliano Mancini, direttore della rivista “Ethica Societas” e segretario generale Upli, e di Gaetano Alborino, funzionario della Polizia Metropolitana di Napoli ed esperto nazionale Upli per l’ambiente, sono stati moderati con competenza dalla comandante della Polizia Municipale di Teverola Sabrina Del Prete, dirigente Upli.

Particolarmente apprezzati sono stati gli approfondimenti tecnico-giuridici sulla nuova disciplina ambientale, sulle modalità operative di utilizzo delle foto trappole e sull’importanza di un coordinamento sempre più stretto tra enti locali, forze di polizia e autorità prefettizie.

La sala gremita e la presenza di rappresentanti di innumerevoli Comandi di Polizia Locale provenienti da diversi territori hanno confermato il forte interesse verso strumenti innovativi e strategie condivise per il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti.

L'incontro di Teverola si candida così a diventare un punto di riferimento nel percorso di rafforzamento delle politiche ambientali e di legalità nella Terra dei Fuochi, ribadendo un messaggio chiaro e condiviso: tolleranza zero contro chi inquina e massimo impegno istituzionale per la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Nella foto uno dei tanti sequestri nella terra dei fuochi.