Casertana, che botta: i falchetti perdono 4-0 a Siracusa Pesante sconfitta da parte della squadra allenata da Coppitelli

Quella che doveva essere la partita della svolta si è trasformata in una giornata da dimenticare per la Casertana, con il poker rimediato in casa del Siracusa. La gara si è messa subito su binari complicati: nel primo tempo la Casertana è apparsa lenta, confusa e priva di soluzioni offensive, mentre il Siracusa ha mostrato maggiore intraprendenza. Poco prima dell’intervallo, un errore difensivo di Martino ha spalancato la strada al vantaggio firmato da Limonelli al 41’. Nella ripresa, i falchetti hanno provato ad alzare il ritmo senza però creare reali pericoli. Il Siracusa ha colpito ancora: Limonelli ha trovato la doppietta sfruttando un’altra disattenzione difensiva. Il match si è definitivamente chiuso con il terzo gol realizzato da Valente. Nel frattempo, la situazione si è ulteriormente complicata quando Kallon è stato espulso per proteste. Nel finale è arrivato anche il quarto gol, firmato da Di Paolo, abile a ribadire in rete una respinta corta del portiere. Un passivo pesante per la Casertana, non proprio il massimo verso il derby con la Salernitana.