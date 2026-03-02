Aveta: "Alto Matese, risorse importanti per le aree interne casertane" Spopolamento, invecchiamento demografico e marginalizzazione infrastrutturale

"L’approvazione del preliminare di strategia per l’area Interna alto Matese, con delibera dell’ultima seduta di Giunta regionale, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di rilancio delle nostre aree interne. Parliamo di una dotazione complessiva pari a circa tredici milioni di euro, risorse davvero significative.

L’Alto Matese comprende 17 comuni della provincia di Caserta ed è una delle realtà più esposte ai fenomeni di spopolamento, invecchiamento demografico e marginalizzazione infrastrutturale. Intervenire qui equivale ad affrontare uno dei nodi centrali della coesione territoriale campana”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.

"Questa strategia non è un atto formale, ma uno strumento di progettazione che prevede interventi su mobilità, sanità e istruzione. Potenziare i collegamenti interni, migliorare l’accesso ai servizi sanitari, investire nelle scuole e nella formazione vuol dire creare le condizioni per consentire ai giovani di restare nella terra dove sono nati e attrarre nuove opportunità lavorative.

È particolarmente importante - continua Aveta - che la strategia nasca da un percorso partecipativo. La collaborazione istituzionale è la chiave per trasformare la programmazione in azioni concrete e misurabili".

“Per la provincia di Caserta questo intervento assume un valore strategico ancora più rilevante: significa ridurre i divari interni, rafforzare l’inclusione delle aree montane e riequilibrare lo sviluppo dei territori.

Ora la capacità di tradurre le risorse in opere e servizi sarà determinante per il successo del percorso. Ringrazio il Presidente Fico per l’attenzione e l’impegno - conclude Aveta - le aree interne non sono periferie dimenticate, sono parte integrante dell’identità, dell’economia e del futuro della Campania”.