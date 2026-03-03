Due morti per la frana a San Felice a Cancello: Ferrara chiede interrogatorio L'ex sindaco chiede di essere sentito dai magistrati

Il commercialista Giovanni Ferrara, già sindaco di San Felice a Cancello e nell’ultima tornata elettorale candidato come consigliere regionale della Campania, difeso di fiducia dall’avvocato Vittorio Fucci, ha richiesto di essere interrogato dai Pm della procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Maria Alessandra Pinto e Iolanda Gaudino, in relazione all’accusa che gli viene contestata di omicidio colposo per la morte di Giuseppe Guadagnino e Agnese Milanese (figlio e madre, rispettivamente di 42 e 77 anni) a seguito della frana che ha colpito San Felice a Cancello, in particolar modo la frazione Talancio, in data 24 agosto 2024.

In particolare, secondo l’accusa, Ferrara, in qualità di sindaco di San Felice a Cancello, avrebbe colposamente cooperato insieme ad altri soggetti, omettendo di adottare le necessarie misure di manutenzione dell’opera idraulica realizzata nel Vallone Sant’Egidio, in località Vallone di San Felice a Cancello.

La procura ritiene che proprio la pluriennale omessa manutenzione abbia causato la tragedia del 27 agosto 2024: La vasca di contenimento Sant’Egidio, a causa dei detriti e rifiuti accumulati, aveva un volume residuo esiguo rispetto a quello di progetto. Quando si è verificato l’evento meteorico, le acque hanno riempito rapidamente lo spazio rimasto, sono straripate e hanno generato una corrente che ha travolto madre e figlio, i cui corpi sono stati successivamente ritrovati con lesioni da impatto contro strutture rigide e con acqua e fanghiglia penetrate nelle vie respiratorie.

Il già sindaco Ferrara adesso, assistito dall’avvocato Vittorio Fucci, chiede di essere sentito dai magistrati, rispetto all’accusa avanzatagli, per fornire la sua versione dei fatti rispetto al suo operato.