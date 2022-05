Energie alternative e risparmio energetico: è la svolta per il futuro Unitre e Wwf insieme per progettare una reale educazione ambientale

Wwf Caserta ha svolto i suoi interventi programmati con Unitre su argomenti di scottante attualità: energie alternative e risparmio energetico. Il ciclo di incontri è stato aperto con la relazione da Milena Biondo, presidente del Wwf Caserta, sulle energie alternative. Sono state puntualmente analizzate tutte le numerose possibilità che la natura e l'ingegno umano offrono per ridurre o eliminare il ricorso ai combustibili fossili, la cui utilizzo è una delle cause dei cambiamenti climatici in atto.

E' a tutti evidente che nessuna fonte energetica da sola può risolvere un problema complesso come quello energetico, ma il loro utilizzo congiunto e intelligentemente adattato alle diverse esigenze, potrà condurci ad affrancarci da petrolio, gas e carbone. Ma se accanto ad energia eolica o fotovoltaica non si sviluppa un adeguato risparmio ed ottimizzazione energetica, e quindi una reale educazione ambientale, ogni sforzo sarà vano.

E su questo argomento, ovvero le buone pratiche energetiche, ha intrattenuto l'interessata platea Guido Guerriero, attivista storico del Wwf Caserta ed esperto in bioedilizia. Gesti semplici ripetuti nel tempo e da un gran numero di cittadini, interventi non complessi e quasi in autonomia sul patrimonio edilizio, una mobilità intelligente, il risparmio di acqua con impianti progettati ad hoc, possono condurre a notevoli risparmi immediati per le tasche delle persone ma soprattutto a una ridotta emissione di gas climalteranti e quindi a un minor impatto dell'Uomo sulla Terra.

La differenza in un mondo che cambia velocemente lo fa la capacità di adattarsi e di essere resilienti: questa è la lezione che la Natura ci sta dando e sta al’Uomo recepirla e metterla in pratica. Il sodalizio tra il Panda casertano e l'Unitree è antico e consolidato e ha permesso anche quest'anno al Wwf di veicolare ai cittadini idee e proposte per raggiungere il proprio obbiettivo: riuscire a vivere in armonia con la Natura.