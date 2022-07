A Caianello taglio del nastro per il nuovo SuperStore Decò e il punto Ayoka La nuova sfida del gruppo Multicedi in Campania

Dall'attenzione per i prodotti d'eccellenza enogastronomica del territorio alla cura per gli animali domestica. La nuova sfida del gruppo Multicedi in Campania, che ha aperto a Cainello nuovi punti vendita nel parco commerciale VentoForte, in sinergia con l'imprenditore D'Appollonio. Si tratta del nuovo SuperStore Decò e del centro Ayoka.

I nuovi punti di vendita vantano una superficie che “varia tra i 1000 e i 1600 metri quadri e offriranno, come gli altri presenti nel territorio nazionale, dalle 10 alle 15mila referenze, capaci di garantire freschezza, qualità e grande convenienza”.

Inoltre il nuovo store Ayoka, offre circa 5000 referenze dal mondo pet, tra accessori, food, acquari e tutto ciò che serve per prendersi cura degli animali domestici. Con questa apertura l’azienda conferma anche “il suo impegno per il benessere animale: lo store, infatti, come gli altri a insegna Ayoka, vive anche e soprattutto di eventi e attività di sensibilizzazione a favore degli animali, perlopiù destinati a famiglie e scuole”.

“La nostra azienda – commenta Antonio Pirozzi, direttore vendite Multicedi –, dimostra la capacità dei nostri team di lavoro di gestire con qualità uno sviluppo sempre più intenso e mirato su molteplici territori. Alle spalle abbiamo dei marchi-insegna importanti, riconosciuti e capaci di proporsi sul mercato in più località e regioni, portando con sé un’offerta commerciale tarata sulla convenienza e sui bisogni reali dei clienti del territorio”.

“Siamo molto legati al marchio Ayoka – spiega Luigi Pizza, amministratore unico Multipet. – Si tratta di un’insegna storica, che rappresenta sul territorio campano un riferimento importante per chi, come noi, ama gli animali di casa e vuole per loro solo il meglio. Nei nostri punti vendita Ayoka, proviamo a trasferire l’amore e la cultura per il mondo animale, grazie a un approccio consulenziale del nostro personale, composto da tutte persone mosse da grande passione verso il mondo animale, sempre attento e in grado di supportare il cliente nell’acquisto nel miglior modo possibile. La vicinanza all’insegna consorella Decò, con la quale Ayoka condivide il programma fedeltà e, di conseguenza, la carta “Essere Decò” e il ricco catalogo premi – conclude Pizza –, è un ulteriore punto di forza e spero che anche i clienti di Caianello lo apprezzino e lo trovino adeguato alle loro esigenze, così da completare la loro spesa all’interno dello stesso parco commerciale”.