Povertà in Campania: presentazione dossier regionale Caritas a Caserta Prima uscita pubblica del neo governatore della Campania, Roberto Fico

Sarà presentato a Caserta, al dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il dossier regionale 2025 sulla povertà in Campania.

L’appuntamento è per domani, martedì 9, alle ore 11, al polo accademico di Viale Ellittico teatro anche della prima uscita pubblica del neo presidente della regione Campania, Roberto Fico.

Un’analisi approfondita sulle nuove e vecchie fragilità del territorio, promossa dalla delegazione regionale Caritas Campania, grazie all’osservatorio sul disagio sociale; un’occasione fondamentale di confronto per operatori del settore, studenti e cittadini, per comprendere meglio le sfide del welfare campano nel 2025.

Il dossier rappresenta uno strumento cruciale per decodificare le dinamiche sociali attuali della regione.

Attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, Caritas Campania offrirà una fotografia nitida delle povertà, non solo economiche ma anche educative e sociali, che attraversano il territorio. L’immagine scelta per la locandina, un germoglio che nasce da un terreno arido, simboleggia la speranza e la resilienza necessarie per affrontare le sfide del presente e costruire percorsi di rinascita.

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo accademico, ecclesiale e politico, a testimonianza della necessaria sinergia tra le istituzioni per contrastare l’emarginazione.

I lavori saranno moderati da Ciro Pizzo dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, e si apriranno con i saluti istituzionali di Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’UniCampania e di monsignor Pietro Lagnese, Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta.

L’introduzione sarà affidata a don Carmine Schiavone, delegato regionale Caritas Campania. Seguirà il cuore dell’evento con la presentazione tecnica dei dati, curata da Ciro Grassini, sociologo e coordinatore del dossier regionale.

Non mancheranno interventi mirati su temi specifici, tra cui quello di Franco Esposito dell’Equipe immigrazione Caritas Campania.

Molto attesi gli interventi di Roberto Fico, neo eletto governatore della Regione Campania, che si confronterà con le evidenze emerse dal rapporto e di monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Cec (Conferenza Episcopale Campana).

Le conclusioni saranno affidate a monsignor Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro e delegato Cec per il servizio della carità.