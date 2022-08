Vertenza bufalina: l'appello alle forze politiche e le prime risposte Il programma, i documenti, le regole per gli incontri e i nomi dei primi leader nazionali

Mentre sono in corso iniziative ulteriori per verificare presso la prefettura di Caserta e il ministero degli interni se, dopo mesi di inutile attesa, gli allevatori potranno ottenere il tavolo di incontro con la presidenza della regione Campania e con il ministero della salute, è stato attivato il presidio a Borgo Appio dove c'è stata la prima riunione organizzativa per decidere le modalità operative e il calendario della mobilitazione con cui il coordinamento unitario in difesa del patrimonio si avvia ad una nuova fase della mobilitazione.

Come annunciato, il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino terrà domani, 24 agosto alle ore 11.30 nello slargo centrale di Borgo Appio a Grazzanise presso il presidio permanente, la conferenza stampa di presentazione dei documenti della campagna elettorale degli allevatori che sono inviati alle forze politiche (l'appello e le domande per cui attendiamo risposte), dell'invito ai leader nazionali e delle regole per partecipare agli incontri a Borgo Appio, dell'agenda delle iniziative territoriali nei diversi collegi e degli incontri presso il presidio con i leader di partito e i candidati.



Il primo che ha risposto già all'appello a partecipare è il segretario della lega Matteo Salvini che sarà il 25 agosto a Borgo Appio accompagnato dai candidati della Lega del territorio. Nella conferenza stampa di domani verranno illustrate le modalità operative con cui si svilupperà l'incontro degli allevatori con il leader della Lega. La conferenza stampa può essaere seguita dalle ore 11.30 sui canali social.