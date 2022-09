Vertenza bufale in Campania: allevatori e sindaci a Bruxelles Obiettivo: Porre in Europa gli obiettivi, le proposte e gli interrogativi del movimento

Mentre è in attesa dell'invito a partecipare all'annunciato incontro per oggi con il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino, pianifica le attività per i prossimi mesi e oltre il 25 settembre; con questo spirito, all'interno del programma dell'iniziativa #veladiamonoilacampagnaelettorale, ha tenuto ieri sera un incontro per discutere la proposta di partecipare con una forte delegazione ad un evento a Bruxelles dedicato alla difesa del patrimonio bufalino.

L'incontro di ieri sera si è tenuto online con la partecipazione dell'europarlamentare Piernicola Pedicini, che più volte è intervenuto nei mesi scorsi sulla vicenda del piano regionale campano per l'eradicazione della brucellosi e della Tbc, con diversi interventi pubblici ed atti istituzionali indirizzati alle istituzioni europee e che ha supportato attivamente il movimento organizzando l'incontro tenuto alla fine di luglio nella sede della Rappresentanza italiana a Roma del parlamento europeo.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle iniziative istituzionali e politiche in sede comunitaria sulla vicenda del Piano e delle strategie per l'eradicazione della Brc e della Tbc e per pianificare un evento a Bruxelles promosso e organizzato dall'Europarlamentare Piernicola Pedicini.

L'evento è previsto per la fine di Novembre prossimo e prevede la partecipazione di almeno 50 componenti del movimento (allevatori e sindaci) per partecipare al confronto con i dirigenti e funzionari della UE, con altri parlamentari europei interessati alla vicenda e con associazioni e movimenti nazionali e internazionali.

Nei prossimi giorni il gruppo tecnico del coordinamento e lo staff di Piernicola Pedicini lavoreranno insieme per definire al meglio l'iniziativa e la sua agenda in modo da integrare il percorso che il parlamentare sta già sviluppando e quello del Movimento finalizzandolo a cogliere il maggior risultato possibile.