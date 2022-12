Brucellosi: fondo di ristoro di 2 milioni di euro per gli allevatori L'annuncio di Cerreto e Cangiano (FdI): l'emendamento verrà inserito nella prossima finanziaria

Il comparto bufalino con le conseguenze collegate alla brucellosi è stato sempre all'attenzione del Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia di Caserta, che a tutti i livelli istituzionali si è battuto a strenua difesa del settore come dimostrano le varie iniziative intraprese in Regione Campania dal consigliere Piscitelli e in Senato dalla senatrice Petrenga.

I deputati Cerreto e Cangiano sono cofirmatari dell'emendamento inserito nella prossima finanziaria che prevede un fondo di ristoro di 2 milioni di euro per le aziende bufaline che hanno subito l'abbattimento degli animali.

Il fondo è necessario sia per il ripopolamento degli allevamenti e sia per dare impulso ad un indotto economico fortemente danneggiato. " È un primo passo - hanno dichiarato Cerreto e Cangiano ed è la dimostrazione tangibile che il governo è vicino agli allevatori della Campania. Sappiamo che il danno subito è notevole e non ci fermeremo qui perché siamo altrettanto consapevoli di dover anche operare per correggere le patologie ed i ritardi presenti nell’attuale piano di eradicazione della Regione Campania.

La questione essendo di carattere ordinamentale non è trattabile in sede di legge di bilancio.

Continueremo a sostenere con forza gli allevatori e faremo quanto possibile per dare la giusta linfa a quest'indotto economico che è vera ricchezza per la Campania producendo prodotti che sono apprezzati a livello internazionale.