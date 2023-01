Nuova scossa di terremoto nell'alto casertano Dopo la scossa da 3.5 un nuovo evento, stavolta di magnitudo 2.0

Trema ancora la terra nell'alto casertano. Una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata dall'Ingv a 2 chilometri da San Pietro Infine, comune della provincia di Caserta al confine con il Lazio. Il sisma, avvertito alle 4:20 di oggi, a 31 chilometri di profondità, è stato più lieve di quello registrato nella stessa area a causa di gironi fa, e non ha causato danni o feriti. In molti, dato l'orario, erano ancora a dormire, per questo non hanno nemmeno avvertito la scossa.