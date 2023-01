Scoppia il vero inverno, cambia tutto: in arrivo neve e forte vento Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "Aria fredda polare raggiungerà anche il Mediterraneo"

“Confermato un cambio di rotta radicale nei prossimi giorni con l'arrivo del vero Inverno sull'Europa ma progressivamente anche sull'Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “aria fredda di matrice polare dilagherà sul gran parte del Continente da domenica e nel corso della prossima settimana raggiungerà anche il Mediterraneo, aprendo ad una fase molto turbolenta con numerose perturbazioni che interesseranno l'Italia. Maltempo a più riprese dunque con piogge, temporali, grandinate, venti a tratti burrascosi di Libeccio in particolare al Centrosud e sulle Isole Maggiori, con rischio nubifragi sul versante tirrenico.

L'aria fredda nel frattempo dilagherà al Nord favorendo nevicate a quote molto basse, ma successivamente anche sul resto della Penisola con neve a tratti in collina al Centro nella seconda parte della settimana, fin sotto i 1000m al Sud e rovesci di grandine piccola.”

- “Come detto le temperature caleranno anche in modo netto, inizialmente soprattutto al Nord dove la neve cadrà a quote collinari se non a tratti anche in pianura” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “più nello specifico lunedì sono previste nevicate mediamente dai 300-500m, in particolare sui settori di Nordest, ma attenzione soprattutto tra martedì e mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare neve questa volta non solo in collina ma a tratti in pianura, in particolare tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, e naturalmente fino al fondovalle sulle Alpi; neve a quote basse anche sull'entroterra ligure, specie savonese e genovese. Pioggia a tratti mista a neve non è inoltre localmente esclusa su medio-alta pianura veneta e alta pianura friulana.”

“Una situazione destinata a perdurare per tutta la prossima settimana, con condizioni meteo-climatiche questa volta dai connotati decisamente invernali.

Dopo il Nord, infatti, freddo e neve a quote basse potrebbero indugiare al Centrosud almeno fino al prossimo weekend, con temperature diffusamente sotto la media e gelate notturne” - concludono da 3bmeteo.com