Allevatori bufalini nel casertano: si torna alla mobilitazione Assemblea questa sera nella sala Don Milani della Nco di Casal di Principe

Il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino si è convocato per questa sera (23 febbraio) ed ha chiamato a raccolta gli allevatori in assemblea nella sala Don Milani della Nco di Casal di Principe alle ore 19.

Si torna a manifestare

Dopo la sesta assemblea degli Stati Generali che si è tenuta a Cancello ed Arnone nelle scorse settimane, il coordinamento ha messo a punto le prossime iniziative che si sviluperanno a breve e che vedranno un momento centrale l'8 Marzo 2023, anniversario del giorno in cui la giunta regionale della Campania, venendo meno ai suoi impegni e tradendo le promesse agli allevatori ha adottato la fallimentare delibera con cui ha provocato un altro anno di disastri per le aziende ed ha ampliato e diffuso la Brucella e la Tbc in provincia di Caserta.

Mentre gli allevatori si preparano a tornare in strada, il coordinamento diffonde una nota di Gianni Fabbris, suo portavoce, sullo spirito e le modalità con cui in assemblea domani sera, gli allevatori decideranno le forme della mobilitazione per il giorno della "Rabbia contro il tradimento"