Il questore Messineo lascia Caserta: approda all'ispettorato del Vaticano Cerimonia di commiato in questura

Il questore Antonino Messineo, insediatosi il 10 gennaio 2022, lascia la questura di Caserta per dirigere l’Ispettorato di polizia Vaticano.

Il dirigente generale Antonino Messineo ha incontrato, per un saluto, il personale degli uffici di palazzo vecchio, dei commissariati, dei reparti di specialità della polizia di stato e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Nell’occasione ha rivolto un caloroso ringraziamento ai dirigenti, ai funzionari ed a tutto il personale della polizia di stato e dell’amministrazione civile dell’Interno di tutti gli Uffici presenti sul territorio della provincia di Caserta, per la proficua collaborazione resa nello svolgimento delle attività al servizio dei cittadini.

Nel corso dell’incontro non sono mancate manifestazioni di sincero affetto e stima rivolte al questore da parte di tutto il personale, per l’apprezzato ruolo istituzionale svolto e per il grande spessore umano dimostrato in ogni circostanza.