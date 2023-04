Pasquetta a Caserta, Marino: turismo si conferma settore centrale Tante le presenze nei siti culturali

“Una bellissima Pasquetta quella casertana, all’insegna del turismo. Tanti cittadini per le strade e moltissime famiglie provenienti da tutta Italia che hanno scelto la nostra città per godersi le bellezze del territorio”. Così il sindaco Carlo Marino sui social traccia un bilancio delle festività appena trascorse. Anche a Caserta numerose le presenze registrate per il giorno di pasquetta alla scoperta dei siti culturali.

“La Reggia di Caserta, il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio con il suo Museo della Seta e il Borgo Medioevale di Casertavecchia hanno accolto visitatori entusiasti. Caserta – scrive il primo cittadino - vive una Pasqua con un importante traguardo: la nostra città è una meta turistica di prim’ordine sicura e organizzata, e il turismo si conferma come settore centrale dell’economia locale con ricadute positive sulla ristorazione e sull’accoglienza. Caserta è sempre più amata dai turisti ed è una scoperta continua anche per chi la vive nel quotidiano”.