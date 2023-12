Un festival dedicato al teatro in carcere: Campania protagonista Dal 12 al 18 dicembre 2023 si svolgeranno incontri presso la Sala Consiliare del Comune di Arienzo

Si intitola “Dialoghi di libertà”, il primo festival nel Sud Italia dedicato al Teatro in Carcere, organizzato dall'Associazione Polluce in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Campania, la Casa di Reclusione “G. De Angelis” di Arienzo ed il Comune di Arienzo.

Dal 12 al 18 dicembre 2023 si svolgeranno incontri presso la Sala Consiliare del Comune di Arienzo (CE) e spettacoli teatrali presso la Chiesa della SS. Annunziata di Arienzo. Il festival prevede il coinvolgimento di realtà che lavorano in carcere sia sul territorio regionale che nazionale. Attraverso i convegni si intende tracciare una nuova configurazione del teatro negli istituti penitenziari, individuare nuove azioni e strategie condivise. A partire dal Progetto Teatro Inclusivo dell'Associazione Polluce, che ha ottenuto ottimi risultati sociali e pedagogici nel penitenziario di Arienzo, si affronterà il tema su come implementare il lavoro con i detenuti per costruire un polo di sviluppo di progetti teatrali creativi.

E' con questo scopo che nasce l'idea “Dialoghi di libertà”. Ed anche dall'esperienza dell'Associazione Polluce, che si occupa da anni di un laboratorio teatrale stabile per le arti sceniche presso la Casa di Reclusione "G. De Angelis" di Arienzo, ora sede della compagnia teatrale “La Flotta” composta da detenuti, ex detenuti e professionisti dello spettacolo dal vivo.

Da questa esperienza sono scaturiti progetti satelliti in altri istituti penitenziari Campani [Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi; Casa di Reclusione di Carinola; Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli; Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere; Casa Circondariale “G. Salvia” di Poggioreale -Padiglione Venezia, Reparto Sex Offender; Icam di Lauro.

Ospite d'onore del festival “Dialoghi di Libertà” è Armando Punzo, regista della Compagnia teatrale La Fortezza della Casa di reclusione di Volterra, nonché formatore e Leone D’Oro alla Carriera. In tale occasione Punzo illustrerà l'esperienza straordinaria della Compagnia La Fortezza attraverso il suo libro “Un'idea più grande di me. Conversazioni con Rossella Menna” (ed. Luca Sossella, 2019, seconda ed 2020).

Durante il festival, inoltre, sarà presentato il primo Coordinamento di Teatro Carcere della Regione Campania, composto dalle compagnie teatrali: Associazione Polluce (prima firmataria), Delirio Creativo/Gli ultimi saranno, Agita, Teatri Ingestazione Gesualdi-Trono, Exitstrategy, Le voci di Dentro, Puteca Celidonia.

Un'ampia sezione del festival è dedicata alle rappresentazioni di spettacoli. Le compagnie teatrali ospitate, che si esibiranno nella chiesa dell’Annunziata del Comune di Arienzo, sono: Teatro Nucleo di Ferrara, Teatro Metropopolare di Prato, Delirio Creativo, Teatro dei Venti, Gli ultimi saranno, Manovalanza Teatro, Teatringestazione Gesualdi/Trono, Collettivo Lunazione, Le voci di Dentro.