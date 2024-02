Asl di Caserta, autismo: corso di formazione per i genitori Verranno preparati a gestire i “comportamenti problema” dei propri figli nei luoghi di vita

Il 23 e 24 Febbraio 2024 avrà luogo presso la sede di Aversa in Via Santa Lucia il secondo corso parent training “In Famiglia 2” rivolto ai genitori dei bambini della fascia d’età da 7 a 12 anni, che fa seguito al corso di parent training per la fascia d’età 0-6 anni.

È in programmazione, inoltre, il corso per la fascia di età 13-18 anni. La finalità del corso è quella di fornire ai genitori dei bambini con Asd elementi di conoscenza dell’autismo e strategie educative d’intervento, le giornate formative infatti saranno di tipo teoriche (lezione didattica) ed esperienziali (laboratori- discussione casi- gruppi di lavoro); saranno trattati argomenti quali l’intersoggettività, la selettività alimentare e gli aspetti sensoriali nell’autismo.

I genitori verranno preparati a gestire i “comportamenti problema” dei propri figli nei luoghi di vita. I docenti sono due esperti del parent training: Arduino Giuseppe Maurizio, responsabile struttura semplice dipartimentale di psicologia e psicopatologia dello sviluppo (comprensiva del centro autismo e sindrome di Asperger, componente panel linee guida per l’autismo istituto superiore di sanità e Chiara Rubino psicologa/psicoterapeuta presso il centro autismo e sindrome di asperger con progetto di consulenza psicoeducativa e conduzione di gruppi di Parent Training.

Il direttore scientifico del corso è Giuseppina Liguori, direttore facente funzioni della Uosd coordinamento di psicologia di base e degli stati di emergenza, coordinamento di Nnpia. Gli incontri saranno preceduti dai saluti istituzionali del direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti.