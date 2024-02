Asl Caserta: corso di alta formazione, innovazione gestione e tecnologie E' rivolto ai dirigenti della sanità pubblica del futuro

Presentato il corso di alta formazione: Innovazione, gestione, e tecnologie per i dirigenti della sanità pubblica del futuro, organizzato dalla Asl Caserta in collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Il corso ha l’obiettivo di formare i dirigenti della sanità pubblica del futuro ed è progettato per sviluppare competenze trasversali e integrate dell’area manageriale applicate ai sistemi sanitari complessi.

"Alla luce del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), della programmazione europea e dei nuovi documenti di programmazione integrata la formazione del personale delle aziende sanitarie pubbliche è uno strumento indispensabile per rendere coerenti le strutture organizzative al processo di cambiamento in atto e per il miglioramento continuo delle attività e dei servizi erogati” ha dichiarato Maria Triassi nella cerimonia di apertura, che insieme a Claudia Salvatore e Lorenzo Mercurio hanno illustrato il programma e la metodologia applicata al corso che si terrà presso l’aula magna del servizio formazione Asl Caserta articolato in lezioni di didattica frontale, seminari di approfondimento e laboratori didattici.

Il direttore generale dell’Asl Caserta Amedeo Blasotti presente alla cerimonia con il direttore della formazione aziendale Arcangelo Correra ha così dichiarato: "L’iniziativa fortemente voluta dalla direzione strategica aziendale vedrà coinvolti anche i vertici delle strutture aziendali, peraltro presenti in aula alla presentazione per trasferire esperienze e competenze ai nuovi dirigenti del futuro."