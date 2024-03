Giornata internazionale delle donne: evento celebrativo ad Aversa In campo l'Asl di Caserta

Evento celebrativo del primo anno di attività dell'UmaCa (Unità di manipolazione chemioterapici Antiblastici) presso il polo ospedaliero Moscati di Aversa.

L’evento avrà luogo Martedì 5 Marzo alle ore 14,30 presso l'Aula Magna della Uoc formazione aziendale. L’idea nasce con l’intento di evidenziare come il virtuoso lavoro di centralizzazione dell’allestimento delle terapie antiblastiche abbia prodotto importanti risultati in termini di sicurezza dei preparati per gli assistiti ma anche per gli operatori sanitari nonché di risparmi ottenuti per il Ssn.

Con l’occasione, al fine di promuovere l’umanizzazione dei percorsi di cure onco-ematologiche, nell’ottica di favorire la centralità dell’assistito, si è deciso di celebrare anche la giornata internazionale delle donne e pertanto nei giorni 6,7 e 8 marzo, ciascuna donna in cura presso le Uo di Oncologia ed Onco-ematologia riceverà un omaggio di mimose per favorire il benessere del paziente in quanto persona e non solo in quanto “malato” ed offrire in tal modo adeguato comfort sanitario.

L’incontro, grazie alla organizzazione di Maddalena Panico, farmacista UMaCa, prevede che i vari relatori tratteranno di: centralizzazione degli allestimenti in UmaCa, potenziamento della rete oncologica aziendale, umanizzazione delle cure.

Presenzieranno il direttore generale Asl Medeo Blasotti, direttore amministrativo, Giuseppe Tarantino, il referente sanitario aziendale, Gaetano De Mattia.

Interverranno in qualità di relatori: Vincenzo Iodice, coordinatore distretti sanitari, Antonella Guida, direttore distretto numero 12, Stefania Fornasier, direttore ospedale di Aversa, Bruno Marra, coordinatore organizzativo rete oncologica aziendale, Annamaria Plomitallo, direttore dipartimento farmaceutico, Mario Annunziata, direttore Uoc ematologia, Enrico Barbato, Rodolfo Cangiano, Salvatore Feliciano, Benedetto Zannino, responsabili Uo Oncologia, Valerio Marotta, responsabile Uoc farmacia UmaCa. Seguirà la consegna degli omaggi floreali a tutte le donne assistite presso le unità operative dell’azienda di Aversa e San Felice.