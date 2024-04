Caserta, il Comune vara il piano Marshall per le strade: 16 saranno rifatte Via le buche e le situazioni di pericolo per pedoni e automobilisti

Si "rifanno" le strade a Caserta, piene di buche e spesso pericolose per automobilisti e pedoni. Il Comune di Caserta ha annunciato infatti la pubblicazione del progetto esecutivo che prevede il rifacimento di 16 strade cittadine con il coinvolgimento di diversi quartieri; si attende ora solo il finanziamento di circa 3 milioni di euro di fondi FSC (Fondi per lo Sviluppo e la Coesione) da parte della Regione Campania per realizzare i lavori.

Gli interventi riguarderanno in particolare, via La Pira, via San Gennaro, via Battistessa, via Sardegna, via Tazzoli, via Don Bosco, via Memma, via Galilei, via Turati, piazza Matteotti, via Mantegna, via Sturzo, via Terracciano, via Sant'Antonio da Padova, corso Giannone, via Sicilia.

L'obiettivo principale del progetto è di ripristinare e rimettere a normale utilizzo importanti tratti stradali attraverso radicali interventi di manutenzione straordinaria, che, per la presenza di buche e di cedimenti del fondo stradale, creano problemi alla circolazione veicolare.

Oltre al rifacimento dei tratti stradali, con materiali in grado di garantire una perfetta aderenza ai veicoli anche in caso di pioggia, si interverrà anche per quel che riguarda la segnaletica orizzontale, che sarà potenziata o realizzata ex novo nei tratti interessati dai lavori. Inoltre, verranno risistemate le caditoie stradali esistenti, prevedendo di migliorare la regimentazione delle acque piovane, così come saranno messi in quota i chiusini di pozzetti stradali.

"Molti tratti di asfalto delle nostre strade - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - sono datati e, di conseguenza, presentano dei danni legati alla vetustà. In altri casi, poi, ci sono anche i danni provocati da lavori fatti non a regola d'arte da parte dei gestori delle reti idriche, elettriche, fognarie, telefoniche e del gas. Con questo progetto effettuiamo un completo rifacimento di tante arterie viarie della città, che ci consentirà di risolvere in maniera definitiva il problema, senza dover ricorrere a provvedimenti tampone che sono utili solo in parte. Grazie a questa e ad altre misure - ha concluso il Sindaco - sistemeremo gradualmente il sistema stradale della città, effettuando importanti interventi in tutti i quartieri".