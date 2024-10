Patente a crediti: Cna Campania nord incontra oltre 200 aziende "Pronti ad offrire a tutti il nostro supporto tecnico"

"Pieno supporto tecnico a tutte le imprese che da oggi per lavorare avranno bisogno delle patente a crediti".

A garantirlo a nome della Confederazione è stata Katia Rizzuti, responsabile installazione e impianti di Cna Campania nord, a margine del riuscitissimo incontro tecnico che si è tenuto nella sede di via Santagata a Caserta con i rappresentanti di oltre duecento aziende del settore edile, degli impiantisti, dei serramenti, dei fabbri, delle falegnamerie, della produzione, della manutenzione, delle pulizie e di tutti quei settori che saranno interessati dalla nuova misura entrata in vigore oggi.

"Si tratta di una misura che ha come obiettivo quello di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro, tema a noi estremamente caro - evidenziano da Cna Campania Nord - anche se questa non è la soluzione che avevamo auspicato come Cna.

Nonostante tutto, come Confederazione degli artigiani abbiamo inciso in maniera decisiva, per semplificare le procedure della patente".

Cna Campania Nord evidenzia come, da questa mattina chi abbia dei cantieri attivi non può andare a lavoro se non ha presentato richiesta per la patente a crediti. La misura è estesa anche alle ditte individuali senza dipendenti (già soggette da anni alla formazione obbligatoria per le attrezzature che utilizzano come ad esempio quella per i lavori in quota trabattello) e alle società senza dipendenti (senza collaboratori familiari, soci lavoratori). Il portale per la presentazione delle domande è attivo solo dalla mezzanotte del primo ottobre.

L’iter normativo per l’attivazione della patente si è sviluppato appena in una settimana: solo il 18 settembre è stato emanato il regolamento attuativo con la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro che è stata pubblicata il 23 settembre. "E’ fondamentale però che si abbiano tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa per presentare la richiesta - spiegano ancora dalla Confederazione degli artigiani - in caso contrario, qualora si venga sottoposti a controlli, si incorre nel penale per la dichiarazione mendace prodotta con pesanti sanzioni che equivalgono al 10% del valore del lavoro e che, comunque, non saranno inferiori a seimila euro.

Chi dovesse avere dei dubbi circa la propria posizione è consigliabile che contatti i nostri uffici di Napoli, Caserta e Benevento per un’analisi della propria posizione prima di presentare la domanda". Ma chi deve essere in possesso della patente a crediti?

Cna Campania Nord sottolinea come la normativa sia molto complessa e che ci siano delle condizioni in cui l’impresa può essere esentata da tale requisito. «In generale qualora ci sia un cantiere attivo - hanno spiegato - tutte le imprese che operano in quel cantiere devono essere in possesso della certificazione. Viceversa qualora le imprese sono chiamate a fare dei lavori in assenza di un cantiere, non è necessaria. In questa fattispecie possono trovarsi, impiantisti, serramentisti, ditte di pulizia, manutentori. Per chi volesse approfondire questi aspetti può rivolgersi sempre ai nostri uffici".

La patente parte da trenta punti e resta attiva fino a quindici punti. "C’è la possibilità di accrescere il numero dei punti e di portarlo fino a cento - evidenziano da Cna Campania nord - cosa che noi consigliamo in considerazione del fatto che senza patente non si può lavorare. Anche sotto questo aspetto la confederazione offre il proprio supporto per aiutare le imprese ad accrescere il proprio punteggio".

All’incontro erano presenti anche i presidenti di Cna Campania nord impianti Fabrizio Romano, di Cna Campania nord edilizia Sabatino Nocerino e il segretario di Cna Campania Nord Francesco Geremia che hanno portato il loro contributo.