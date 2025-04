Cesa: contributi economici trasporto scolastico studenti con disabilità Pubblicato l’avviso 2025 da parte del Comune

Pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, approvato con delibera di giunta comunale, prevede un contributo una tantum fino ad un massimo di € 600,00 per ciascuna istanza, da assegnare sulla base dell’Isee e nel rispetto delle risorse disponibili.

Possono presentare domanda le famiglie di studenti con disabilità residenti a Cesa e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo o secondo grado, anche se iscritti in istituti scolastici situati al di fuori del territorio comunale.

Le domande devono essere inoltrate entro le ore 12:00 del 28 aprile 2025, registrandosi al portale dei servizi sociali del Comune di Cesa: https://portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it.

È necessario allegare la seguente documentazione: certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, eventuale documentazione per la presentazione da parte di terzi, autocertificazione sull’impossibilità del trasporto autonomo, attestazione Isee in corso di validità, certificati medici utili, attestazione di frequenza scolastica per l’anno scolastico 2024/2025.

Si tratta del primo bando pubblicato attraverso il nuovo portale dei servizi sociali.

"Attraverso questo contributo – spiega il vicesindaco Giusy Guarino, con delega ai servizi sociali - vogliamo sostenere in modo concreto le famiglie che affrontano con impegno quotidiano le difficoltà legate alla disabilità. Il diritto allo studio passa anche dalla possibilità di raggiungere la scuola con serenità e sicurezza. L’amministrazione comunale continuerà a promuovere misure a favore dell’inclusione e dell’equità sociale."