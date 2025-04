Caserta, partito il cantiere per la riqualificazione di Piazza Generale Amico L'intervento effettuato da Confindustria, che donerà anche un'opera d'arte di Roggi

È partito il cantiere per la riqualificazione di Piazza Generale Amico. I lavori vengono effettuati da Confindustria Caserta, che donerà alla città anche un’opera d’arte realizzata dallo scultore di fama internazionale Andrea Roggi.

"Un atto importante che Confindustria Caserta ha inteso fare per la città di Caserta, un dono effettuato con l’intento di valorizzare il patrimonio pubblico, migliorando sia l’estetica che la fruibilità dell’area. L’opera, infatti, al termine dei lavori, sarà installata proprio in Piazza Generale Amico, uno spazio situato nel pieno del centro storico, molto vicino alla Reggia e punto cardine per i percorsi turistici - si legge in una nota del Comune -. La donazione dell’opera del maestro Andrea Roggi si integra perfettamente con la visione strategica del Comune di Caserta, orientata alla promozione di un turismo sostenibile e di qualità, nonché a rendere la città sempre più vivibile per i residenti e attraente per i visitatori. L’installazione di un’opera scultorea, di rilevanza internazionale, contribuirà a rafforzare l’immagine di Caserta come città della cultura e della bellezza, valorizzando l’identità del territorio".

“Ringrazio Confindustria Caserta e il suo presidente, Beniamino Schiavone - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - per questo atto di grande sensibilità e di grande attenzione nei confronti della città di Caserta. È un gesto nobile, che denota l’attaccamento a una comunità e la volontà di dare un contributo alla crescita sociale e culturale del territorio. È la dimostrazione concreta di quanto la classe imprenditoriale possa contribuire significativamente al miglioramento della qualità urbana, mettendo a disposizione risorse economiche, competenze e impegno civico per il bene comune. Sono certo che questa buona pratica, un esempio di perfetta sinergia tra pubblico e privato, rappresenti solo l’inizio di un percorso virtuoso tra il Comune e Confindustria Caserta, che potrà portare ad altre importanti iniziative per lo sviluppo della città”.

“La ristrutturazione di Piazza Generale Amico, con la scultura del Maestro Andrea Roggi - ha aggiunto il presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone - rappresenta non solo una donazione alla città di Caserta, ma il contributo tangibile del mondo produttivo, che partecipa non solo alla crescita economica del territorio, ma anche al suo sviluppo sociale e culturale. Le aziende sono patrimonio e parte integrante del territorio, una responsabilità che si percepisce attraverso iniziative che mirano ad una crescita sostenibile e di impatto positivo per la comunità della nostra provincia, nonostante le difficoltà del periodo tutt’altro che semplice. Auspico che la nostra operazione diventi un modello da replicare anche altrove, dando vita a progettualità e sinergie con i Comuni per migliorare la provincia di Caserta, un territorio con grandi potenzialità”.