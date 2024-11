Caserta, ecco "Sbriciola": installato il mangiavetro per la differenziata Via al progetto sperimentale per i luoghi della movida e non solo

È stato inaugurato in Piazza Gramsci, alla presenza del sindaco di Caserta, Carlo Marino, “Sbriciola”, un sistema mangiavetro innovativo, capace di trasformare in sabbia di vetro tutti i contenitori in esso inseriti. La macchina è stata realizzata e brevettata dalla società “Eco Sistem S. Felice Srl”, che ha siglato una convenzione con il Comune di Caserta per l’allocazione in comodato d’uso gratuito di due installazioni. All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori comunali Massimiliano Rendina e Antonello Sessa e i Consiglieri comunali Andrea Boccagna e Michele Picozzi.

La sabbia di vetro ricavata viene trattata attraverso un moderno impianto industriale e successivamente reimmessa sul mercato per molteplici utilizzi. Oltre a quello di Piazza Gramsci, nella città di Caserta sarà posizionato a breve un altro sistema mangiavetro “Sbriciola” nel centro storico. Per il Comune di Caserta, “Sbriciola” rappresenta un progetto sperimentale. L’obiettivo, in futuro, è quello di poter installare queste macchine in altri quartieri della città. Grazie a questa iniziativa, l’amministrazione intende servirsi di ‘Sbriciola’ per due finalità: evitare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di bottiglie nella zona del centro cittadino dove si svolge la movida, garantendo così un maggior livello di sicurezza nell’area, e favorire il riciclo di materiali che possono essere riutilizzati successivamente.

“Siamo di fronte a un progetto sperimentale, – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – utile a migliorare le percentuali di raccolta differenziata. Un passo avanti verso il green e la sostenibilità. ‘Sbriciola’ è importante anche per mettere in sicurezza il nostro centro storico, consentendo a chi frequenta i locali della zona della movida di poter utilizzare questa macchina per conferire bottiglie in vetro. Smaltire correttamente il vetro non è solo importante dal punto di vista ambientale, ma rappresenta anche un vantaggio sotto il profilo economico, con un notevole risparmio per il Comune”.