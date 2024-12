Maddaloni: cambio al vertice della scuola di commissariato dell'esercito Il brigadier generale Leonardo Colavero cede il comando al brigadier generale Sandro Corradi

Si è svolta nella caserma “Magrone”, la cerimonia di insediamento del 37° comandante della scuola di commissariato dell’esercito, in cui il brigadier generale Sandro Corradi, è subentrato al brigadier generale Leonardo Colavero.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato alla presenza della bandiera del corpo di commissariato dell’esercito, del direttore centrale del bilancio e degli affari finanziari del ministero della difesa e capo del corpo di commissariato dell’esercito, tenente generale Stefano Rega e del comandante commissariato, brigadier generale Salvatore Sansone.

Alla cerimonia hanno partecipato anche numerose autorità civili e religiose, a testimonianza della sinergia esistente tra la l’ente e le istituzioni locali.

Colavero, al comando dell’Istituto di formazione dal 2021, ha espresso la propria gratitudine a tutto il personale per le preziose qualità professionali, augurando a Sandro Corradi di accrescere ulteriormente le potenzialità della Scuola, per renderla un’organizzazione sempre più solida, coesa, efficiente ed efficace nella funzione formativa e logistica per l’Esercito Italiano.

Il comandante subentrante, ringraziando Leonardo Colavero, ha evidenziato quanto di importante sia già stato fatto dall’Istituto e indicando i punti cardine sui quali svilupperà il suo operato: eccellenza formativa, valorizzazione del personale e collaborazione.

Infine, il comandante commissariato, brigadier generale Salvatore Sansone, nell’esprimere riconoscenza al brigadier generale Leonardo Colavero per l’eccellente lavoro e la professionalità dimostrata, che ha dato lustro alla scuola di commissariato e a tutta la forza armata, ha sottolineato come la scuola fornisca un concreto contributo nei settori della logistica dei materiali, dell’amministrazione e della contabilità in ambito nazionale e nelle missioni internazionali, rappresentando un punto di riferimento per l’Esercito nell’ambito della formazione in materia di commissariato militare.

La scuola è l’ente preposto alla funzione di formazione, qualifica e aggiornamento di tutti i settori relativi al corpo di commissariato, con la responsabilità di sviluppare, con visione unitaria, gli indirizzi per la preparazione di ufficiali, sottufficiali e graduati nella specifica branca, verificando la rispondenza dei cicli didattici formativi.