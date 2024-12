"La stabilizzazione per gli idraulici forestali casertani è ormai realtà" Entro il 2025 tutti gli opereai avranno un contratto a tempo indeterminato

"La stabilizzazione per gli idraulici forestali della Provincia è ormai realtà. Entro il 2025 tutti gli idraulici forestali della Provincia di Caserta avranno un contratto a tempo indeterminato.

L’approvazione della legge regionale numero 22 del 10 dicembre consentirà alla Provincia di dare finalmente quella dignità che meritano questi lavoratori. Sono felice, commosso e orgoglioso per questo risultato".

Lo dichiara Angelo Campolattano, presidente del consiglio comunale di Maddaloni e già delegato alla Forestazione della Provincia di Caserta.

Quando con l’assessore Nicola Caputo parlavamo di stabilizzazione sembravamo quasi dei pazzi e, invece, siamo stati dei visionari. Abbiamo costruito un percorso virtuoso sull’asse Provincia Regione che consentirà a questi lavoratori di avere stabilità. Dall’esterno ho continuato a seguire la loro problematica e a lavorare per questa risoluzione.

Dopo l’incontro tecnico che c’è stato con l’ottimo dirigente della Provincia Gianni Solino, figura esperta e attenta a quelle che sono le problematiche del lavoro, ho avuto un incontro in assessorato con l’amico Nicola Caputo.

Ci sono le risorse, c’è la copertura di legge, e ci saranno anche le 181 giornate lavorative che consentiranno agli idraulici forestali di poter vedere convertito da tempo determinato ad indeterminato il loro contratto. Dopo anni in cui queste persone hanno elemosinato per avere il loro giusto compenso, senza mai far mancare il loro apporto al territorio, oggi finalmente si può sorridere al presente e al futuro. E’ stato un percorso graduale, ma se vogliamo rapidissimo: prima l’aumento del monte ore, poi i pagamenti sempre in regola, poi le ferie e, infine la stabilizzazione.

L’incontro di oggi in Provincia con tutte le sigle sindacali, che in questo percorso hanno avuto un ruolo fondamentale, è servito per definire gli ultimi dettagli dell’operazione. Un grazie al presidente Marcello De Rosa per aver dato l’accelerata finale. Ci abbiamo sempre creduto e ci siamo riusciti".