"Caserta sicura", via libera alla gara per installare 39 telecamere in città L'elenco completo delle zone interessate grazie al finanziamento del ministero dell'Interno

È stata aggiudicata la gara per l’apposizione di 39 nuove telecamere per garantire la sicurezza in città, prevenendo fenomeni criminali, controllando l’intero territorio e contrastando anche le violazioni al codice della strada. Questo nuovo sistema di videosorveglianza viene realizzato nell’ambito del progetto “Caserta Sicura”, presentato dall’amministrazione e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del POC (Programma Operativo Complementare) “Legalità” 2014-2020.

Dopo l’aggiudicazione della gara, ora potranno partire i cantieri. Entro 30 giorni prenderà il via l’installazione delle telecamere. Quattordici di esse presentano la tecnologia OCR, ovvero sono in grado di effettuare la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito. Un sistema, questo, fondamentale per individuare veicoli non coperti da regolare polizza assicurativa, non in regola con la revisione periodica, rubati o sottoposti a fermo amministrativo. Lo rende noto palazzo di città.

Le altre 25 telecamere, invece, vengono definite di tipo BLT, e hanno la capacità di catturare immagini a colori anche di notte. Tutti i 39 dispositivi saranno collocati in tante aree della città e, in particolare, in corrispondenza dell’uscita della Variante Anas in viale delle Industrie, all’uscita “Tredici – San Clemente” della Variante, all’ingresso e all’uscita della Variante Anas in via Cappuccini, all’incrocio tra via Martiri di Caiazzo e via Lorenzetti a Ercole, in vicolo Nicola Abbagnano (Parco Primavera) a Tuoro, in via Fratelli Rosselli (angolo via G.M. Bosco), all’incrocio tra via Ruggiero e via Fratelli Rosselli, a via Ruggiero, nei pressi delle palazzine Ises, a via Giulia (due postazioni) a Centurano, a via Eduardo Mele (Parco Schiavone) a Centurano, all’incrocio tra via Trento e via Acquaviva e all’incrocio tra viale Lincoln e via Acquaviva.

Le telecamere saranno sempre attive, con le immagini che verranno riprese sia di giorno che di notte. I dispositivi sono dotati di codificatore digitale con protocollo IP interno, in grado di archiviare e trasmettere dati e video ad alta risoluzione. Le telecamere sono collegate con una centrale operativa, situata presso il Comando della Polizia Municipale.

Intanto, il 15 gennaio inizieranno i lavori per il montaggio delle prime telecamere previste dal contratto con il concessionario per il servizio di mobilità in città. Si partirà con viale Carlo III di Borbone per poi proseguire negli altri punti previsti. Entro un mese terminerà l’installazione di tutti gli impianti di videosorveglianza (sono 22), che saranno posizionati all’ingresso e all’uscita di Viale Lincoln, in Viale Carlo III di Borbone, Viale Douhet, Via Cappuccini, Viale dei Bersaglieri, Via De Falco, Via Marchesiello, Via Ruta, Via Madre Teresa di Calcutta, all’ingresso di Via S. Commaia, al punto di uscita di Via Camusso, a Via Amendola (incrocio con Via Tescione), e in prossimità dell’uscita “Tredici – San Clemente” della Variante Anas.

“Come avevamo annunciato – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – stiamo andando avanti con regolarità per dotare la città di telecamere in ogni quartiere. Sono state concluse le procedure amministrative e nei prossimi giorni si partirà con i cantieri. Nel giro di pochi mesi avremo un sistema organico di videosorveglianza, con oltre 200 ‘occhi elettronici’, che ci consentirà di fornire alle forze dell’ordine un prezioso strumento di contrasto al crimine e di garantire ai cittadini le migliori condizioni di sicurezza”.