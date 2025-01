Coldiretti Caserta rilancia la figura del cuoco contadino Obiettivo: "Valorizzare le risose del territorio"

A Capua in provincia di Caserta, si sta tenendo un'iniziativa unica nel suo genere: il corso di formazione cuoco contadino.

L'intento è quello di formare imprenditori agricoli, lavoratori della terra consapevoli dell'importanza di una cucina che rispetti i ritmi della natura e valorizzi le risorse del territorio, promuovendo così un modello di sviluppo rurale sostenibile", ha detto Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta.



Le prime lezioni del corso, nato grazie alla collaborazione tra Coldiretti Campania e Campagna Amica, hanno visto gli aspiranti cuochi contadini cimentarsi in una serie di esperienze sensoriali, esplorando l’olio extravergine di oliva e i formaggi tipici del territorio, simbolo della ricchezza e varietà della produzione locale.

Oggi si è concluso il primo dei tre moduli. I prossimi appuntamenti, sempre a Capua, saranno per il 3, 4 e 5 febbraio.



"Il corso non è solo un'opportunità di formazione tecnica, ma anche un'immersione completa nel mondo dell'agriturismo", ha aggiunto il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico, il quale ha assistito alle lezioni.



Un'opportunità data ai protagonisti del settore per scoprire i sapori autentici della Provincia di Caserta e imparare a valorizzarne i prodotti a chilometro zero, frutto del lavoro nei campi e nelle fattorie locali.



Il corso proseguirà con altre sessioni pratiche e teoriche, con l’obiettivo di creare professionalità che possano contribuire alla crescita del settore agrituristico e alla diffusione dei sapori autentici della terra casertana.