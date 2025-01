De Luca: "In Campania dieci nuovi ospedali, nessuno come noi" Il governatore sottolinea gli investimenti nel comparto sanitario

"Quello che stiamo facendo in Campania non lo sta facendo nessuno in Italia: dieci ospedali nuovi, tre nel Casertano, il Ruggi a Salerno, il Santobono nuovo a Napoli, a Castellammare Stabia, Giugliano e sulla costiera sorrentina, se ci fanno lavorare". E' uno dei passaggi scanditi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'intervento all'ospedale di Marcianise.

Nel municipio casertano la posa della prima pietra dei lavori per ampliare la sede dell'Asl.

"Siamo la prima Regione in Italia per il rinnovo delle tecnologie all'avanguardia e nei tempi di pagamento di pagamento dei farmaci, ed entro pochi mesi vogliamo diventare la prima in Italia anche per smaltimento delle liste di attesa. Oggi riusciamo ad evadere l'85-87% delle visite programmate in due settimane, ci sono problemi per le visite oculistiche e gastroenterologiche, ma entro pochi mesi le risolveremo. Eppure siamo la Regione che riceve meno risorse procapite nella sanità, e questo è uno scandalo nazionale, e abbiamo 15mila medici in meno rispetto alla media nazionale", ha sottolineato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia.