Riqualificazione "ex Onmi", pubblicato il bando per la struttura Investimento superiore a mezzo milione di euro per la nuova casa delle associazioni

È stato pubblicato sul sito del Comune di Caserta il bando di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile “ex Onmi” di viale Beneduce. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 7 aprile. L’opera, dell’importo di circa 600mila euro, verrà effettuata grazie ai fondi POC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali, erogati dalla Regione Campania.

L’edificio sarà completamente recuperato, grazie ad una serie di importanti azioni, che interverranno anche sull’adeguamento sismico. Successivamente, questa struttura sarà destinata alle realtà associative della città, in special modo quelle operanti nel terzo settore, che potranno utilizzarla come sede per realizzare attività socio-culturali e di sostegno e assistenza ai più deboli.

“Con la pubblicazione del bando di gara – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – abbiamo dato un impulso decisivo, che ci avvicina all’avvio del cantiere per la completa riqualificazione dell’ex Onmi. Per noi rappresenta un’assoluta priorità. Vogliamo valorizzare questa struttura, situata nel centro città. Abbiamo deciso di destinarla allo svolgimento di attività di promozione sociale e culturale, realizzate dalle tante importanti realtà del terzo settore che operano sul territorio cittadino. L’ex Onmi, come ho sempre detto, sarà la Casa delle associazioni della città di Caserta”.