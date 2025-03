Maggioranza al comune di Caserta, Picozzi si dichiara indipendente L'esponente politico abbandona il gruppo "Moderati" ma conferma sostegno a Marino

Il consigliere comunale Michele Picozzi ha comunicato, con una nota ufficiale protocollata nel primo pomeriggio di oggi, “l’uscita dal gruppo consiliare ‘Moderati – Insieme per Caserta’.

"Desidero ringraziare profondamente – ha detto Picozzi - i colleghi del gruppo per il percorso condiviso. Dichiaro la mia indipendenza consiliare, confermando tuttavia il mio pieno sostegno alla maggioranza guidata dal sindaco Carlo Marino. Questa decisione non rappresenta un passo indietro, ma uno sguardo rivolto al futuro, con l’obiettivo di continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione e autonomia per il bene della città e dei cittadini di Caserta. Il mio impegno rimane saldo e coerente con i valori di responsabilità, trasparenza e partecipazione attiva nella gestione amministrativa. Continuerò a operare con dedizione per lo sviluppo del nostro territorio, mettendo al centro le esigenze della comunità e promuovendo politiche volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Resto a disposizione per un confronto aperto e costruttivo con tutte le forze politiche e con la cittadinanza, con la convinzione che il dialogo e la collaborazione – ha concluso il Consigliere Picozzi – siano strumenti essenziali per il progresso della nostra città”.