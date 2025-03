ViviAmo Caserta con l'economia di Francesco: un progetto per la città Presentazione di un masterplan della chiesa casertana e riqualificazione dell'area

Sarà presentato alla città stamane alle 10:30, nel salone “Carlo Acutis” della Chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes il nuovo progetto associativo di ViviAmo Caserta. Alla presenza di don Antonello Giannotti, parroco della chiesa e dei componenti dell'associazione, “L'economia di Francesco: un progetto per Caserta” vuole essere un invito all'impegno sociale e civico, ad un protagonismo attivo dei giovani casertani per la propria città.

Ad intervenire all'incontro saranno Francesco Russo, presidente dell'associazione ViviAmo Caserta, Ludovica Comella, socia fondatrice del gruppo, ed Elisa Pizzorusso, consigliera del Forum dei Giovani di Caserta e socia dell'associazione.

“L'idea di avviare un progetto sull'economia di Francesco nasce dopo aver letto e condiviso tra noi del gruppo gli spunti pratici e sociali che restituisce l’ultimo libro di don Antonello Giannotti, l’economia che non uccide - ha commentato il presidente Francesco Russo - Dopo un confronto proprio con l’autore del testo, abbiamo voluto creare anche in città un progetto giovanile in grado di mettere in rete non solo i tanti ragazzi di Caserta desiderosi di impegnarsi in modo laico per la propria città, ma anche di far parte di una rete nazionale di associazioni che, come noi, condividono questi valori e hanno sposato questo progetto”.

“Sono fermamente convinto che i giovani vadano sostenuti in progetti ambiziosi ma concreti come quello promosso dal gruppo di ViviAmo Caserta - ha aggiunto don Antonello Giannotti - Sono particolarmente soddisfatto che un gruppo così nutrito di giovani abbia voluto mettere in pratica il messaggio del Papa, rimboccandosi in prima persona al servizio della comunità. Abbiamo già diverse idee in cantiere e io stesso sarò al loro fianco in questo percorso virtuoso di impegno civico e sociale”.

Nel corso della conferenza stampa sarà annunciato il primo progetto a servizio del “Campo Laudato Si’”e verrà proiettato il video con il masterplan della chiesa casertana sul futuro di quell’area.