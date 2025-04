Autismo, Cisal Caserta: "E' un tema che interessa l’intera collettività" Monito di Luciano Gentile

In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, la Cisal Caserta ha riaffermato il suo impegno nella difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie, temi che coinvolgono non solo i diretti interessati, ma l’intera collettività.



Luciano Gentile, rappresentante Aith Cisal Caserta, ha sottolineato come le famiglie di persone autistiche affrontino quotidianamente difficoltà enormi, non solo sul piano emotivo, ma anche per quanto riguarda l’accesso a servizi e risorse adeguate.

"L’autismo non è un tema che riguarda solo chi ne è direttamente coinvolto, ma interessa l’intera collettività. Le famiglie si trovano spesso da sole a combattere contro un sistema che non risponde ai loro bisogni. La continuità dei progetti terapeutici è essenziale per garantire stabilità nella cura e nel supporto”, ha affermato Gentile.



Gentile ha apprezzato la decisione della Regione Campania di eliminare il termine temporale dai progetti terapeutici, ma ha espresso anche preoccupazione per il futuro: “Dobbiamo restare vigili. Il rischio che, dopo le elezioni, la politica possa cambiare questa norma è concreto. È necessario continuare a difendere i diritti conquistati”.



Il rappresentante Cisal ha inoltre ribadito l’importanza di supportare adeguatamente i caregiver, figure fondamentali nel percorso di cura delle persone con autismo. “I caregiver meritano un sostegno concreto da parte delle istituzioni, sia in termini economici che di servizi adeguati”, ha concluso Gentile.



Ferdinando Palumbo, segretario generale Cisal Caserta, ha confermato l’impegno dell’organizzazione nella tutela dei diritti delle persone con autismo, ribadendo la presenza costante sui tavoli provinciali per garantire loro un futuro migliore.

"La Cisal-Caserta” - ha concluso Palumbo - continua a lavorare per una società inclusiva e consapevole dove ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, possa godere degli stessi diritti e opportunità".