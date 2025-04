Giornata mondiale dell'autismo, Santangelo:"L'impegno della Regione non cesserà" Obiettivo: "Garantire continuità terapeutica e inserimento professionale degli adulti"

"La giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo rappresenta un’occasione per interrogarci su cosa possiamo fare per facilitare realmente l’inclusione delle persone speciali".

Lo dichiara Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania.

"Da quando sono stato eletto consigliere regionale mi sono battuto per una legge regionale che garantisca effettivamente la continuità terapeutica per tutelare sia i professionisti delle cooperative che i pazienti. Privare un autistico del suo riferimento terapeutico, significa minare le sue certezze.

In questi anni abbiamo fatto grossi passi in avanti anche se la strada da percorrere è ancora lunga. Così come lo è per l’inserimento delle persone autistiche in età adulta. Anche in questo caso abbiamo promosso come Regione dei percorsi per il loro inserimento professionale".