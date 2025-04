Piano Marco Valerio 2025: il questore Grassi consegna le uova solidali Vicinanza ai dipendenti con figli minori affetti da malattia ad andamento cronico

Negli uffici della questura di Caserta, è avvenuta la consegna, da parte del questore Andrea Grassi, delle uova di Pasqua solidali.

Di cosa si tratta:

Nell'ambito del piano di assistenza denominato "Marco Valerio" , la polizia, ogni anno, rende concreta la vicinanza del capo della polizia e dell'amministrazione ai dipendenti con figli minori affetti da malattia ad andamento cronico.

Attualmente, i minori assistiti nell'ambito del Piano sono circa 700. Oltre all'aiuto economico, nel corso degli anni, sono state organizzate una serie di iniziative di solidarietà, finalizzate a far sentire genitori e ragazzi parte della famiglia della polizia, a sensibilizzare sul tema della disabilità ed a raccogliere fondi da destinare al piano Marco Valerio, come attraverso l'acquisto delle uova a marchio polizia di stato, realizzate in collaborazione con Majani.