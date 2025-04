Scioglimento comune Caserta, Santillo: "Necessario un nuovo inizio" Da Roma l'appello del parlamentare del Movimento 5 Stelle

"Lo scioglimento del Comune di Caserta rappresenta un momento critico che richiede una seria riflessione sul quadro politico locale e sulla gestione complessiva dell'amministrazione cittadina".

Lo dichiara in una nota Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle - "Voglio ricordare che la nostra decisione di partecipare all'amministrazione della città era stata dettata dalla volontà di incidere positivamente sulle politiche di transizione energetica e ambientali del territorio, in un contesto di collaborazione con le altre forze civiche e politiche, tra cui il Pd, che guidava la Giunta e doveva avere un ruolo di garanzia" - prosegue Santillo - "L'impegno del MoVimento 5 Stelle si è concentrato esclusivamente su progetti concreti per migliorare la qualità della vita dei cittadini casertani e nonostante le difficoltà l'assessore all'ambiente e alla transizione ecologica in quota M5S, Carmela Mucherino, è riuscita a realizzare interventi strategici come la messa in sicurezza della discarica ecologica meridionale, l'implementazione di un innovativo impianto per il riciclo dei prodotti assorbenti e il fondamentale rifacimento della rete idrica.

Non possiamo dimenticare, inoltre" - aggiunge il parlamentare - "l'avvio delle prime due comunità energetiche sul territorio, l'introduzione dei dispositivi 'Mangiaplastica', la creazione del Centro del riuso, l'attivazione dell'isola ecologica Smart oltre alla predisposizione di numerosi progetti in campo ambientale e idrico che attendono finanziamento e potrebbero vedere la luce nei prossimi anni.

Grazie a questi interventi, la città ha beneficiato dell'arrivo di decine di milioni di euro di finanziamenti, con un importante impatto positivo per Caserta. Nel momento in cui sono emerse gravi irregolarità riguardanti membri della giunta, il MoVimento 5 Stelle ha agito con coerenza e fermezza, ritirando immediatamente la propria rappresentanza all'interno dall'Amministrazione comunale.

Ribadiamo oggi ciò che dicemmo allora: la legalità è un valore non negoziabile per il M5S" - afferma con decisione Santillo - "Oggi guardiamo avanti. Questa dolorosa pagina per la Città di Caserta deve trasformarsi in un'opportunità di rinnovamento profondo. Il MoVimento 5 Stelle è pronto a dialogare con le forze politiche progressiste e civiche che condividono i nostri valori fondamentali di trasparenza e buona amministrazione.

Il nostro obiettivo resta quello di costruire un futuro migliore per i cittadini casertani, lontano dalle ombre che hanno portato a questa crisi" - conclude Santillo.