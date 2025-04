Alta velocità Roma - Napoli: guasto sulla linea, ritardi fino a 90 minuti Inconveniente tecnico registrato nella provincia di Caserta

Disagi per chi viaggia in treno nel giorno di Pasqua. Ritardi fino a 90 minuti si sono registrati sulla linea dell'Alta velocità Roma-Napoli per un inconveniente tecnico verificatosi alle 15,00 vicino a Tora, in provincia di Caserta.

I treni in viaggio, fa sapere Rfi, hanno registrato ritardi medi di 60 minuti, con punte fino a 90 minuti. Dalle ore 16 la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata in prossimità di Tora e successivamente a San Giovanni, sta tornando gradualmente alla normalità dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.