Ferrante: "Un traguardo importante per lo sviluppo della rete viaria a Caserta" "Garantire la sicurezza dei cittadini lungo un asse viario fondamentale per l’economia"

“Un traguardo importante per lo sviluppo della rete viaria: con il via libera delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, è stato approvato l’emendamento al dl Infrastrutture con cui si autorizza Anas a sviluppare o completare la progettazione di diverse opere prioritarie per la viabilità nei territori.

Tra gli interventi, finanziati con le risorse già destinate allo sviluppo di studi e progettazioni nell’ambito del programma 2021-2025 tra Mit e Anas, il raddoppio della Ss700 della Reggia di Caserta, indispensabile per decongestionare il traffico e garantire la sicurezza dei cittadini lungo un asse viario fondamentale per l’economia del casertano”.

Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

“Viene inoltre autorizzata la progettazione - aggiunge - relativa all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della Ss7 ter Manduria - Grottaglie, di importanza cruciale per la crescita del Salento, nonché quella della tratta tra Comunanza e Amandola della Ss78 Picena, funzionale al rilancio e allo sviluppo sociale ed economico delle aree interne dell’Appennino.

L’emendamento prevede inoltre di destinare ulteriori 50 milioni di euro per il completamento dei lavori inerenti all'impianto idrico-fognario del collettore primario del Garda, fondamentale per rispondere al fabbisogno del territorio. Infine, viene autorizzata la progettazione del raddoppio della galleria della Guinza tra Umbria e Marche, un’opera attesa da tempo per collegare in maniera efficiente i distretti del centro Italia, e della variante di Pieve di Teco-Ormea con traforo di Valico Armo-Cantarana, che consentirà di collegare in maniera più diretta Liguria e Piemonte anche in chiave turistica e industriale.

Grazie a questo emendamento - conclude Ferrante - si potrà finalmente accelerare la realizzazione di queste opere strategiche per lo sviluppo infrastrutturale e la crescita economica dei territori”.