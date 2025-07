"La grande opera di bonifica, da nord a sud, ha ridato credibilità ai consorzi" La soddisfazione di Francesco Todisco

"Devo ringraziare Anbi-Associazione nazionale consorzi gestione e tutela territorio e acque irrigue che mi ha concesso il privilegio di essere eletto nel proprio Consiglio Nazionale, nel corso della due giorni di Assemblea che si è tenuta a Roma". Così in una nota Francesco Todisco delegato del presidente De Luca, Alta Capacità Napoli Bari e Commissario Consorzio Bonifica Volturno.

"Un privilegio essere fra i rappresentanti dell’associazione che mette insieme tutti i Consorzi di Bonifica d’Italia. Il grande lavoro dal sistema bonifica, da Nord a Sud, ha ridato credibilità ai Consorzi che sono unanimemente considerati oggi enti credibili, seri, utili su temi essenziali per l’umanità.

Dagli utilizzi responsabili dell’acqua alla difesa delle città, passando per la consapevolezza della crisi climatica, che chiama questi enti a un impegno straordinario per tutelare l’agricoltura, la vivibilità dei nostri paesi e l’esistenza stessa del vivente.

Una consapevolezza che fa di questi nostri Consorzi non solo della sentinelle dell’acqua, come amiamo chiamarci, ma anche dei costruttori di pace perché l’acqua è fra i beni, se non il bene, che rispondendo ai bisogni primari degli uomini chiama tutti noi non solo al desiderio, ma alla responsabilità della pace.

Un privilegio aver riportato il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, attraverso la mia figura che ne rappresenta il lavoro collettivo, nel ruolo che merita: un grande Ente a servizio di un territorio che sta cercando di amarsi e di riscattarsi.

Una soddisfazione, inoltre, per tutto il sistema della bonifica della Regione Campania che sta lavorando con sacrificio e visione".